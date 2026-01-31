«Кадиллак» покажет свою ливрею на Таймс-сквер во время Супербоула

Команда Формулы-1 «Кадиллак» планирует показать свою ливрею в Нью-Йорке на Таймс-сквер 8 февраля. Об этом сообщает Motorsport.

Как информирует источник, в период с 6 по 9 февраля на Таймс-сквер будет установлена хромированная конструкция, где разместится копия болида американской команды. Прохожим будет виден силуэт содержимого, а когда закончится обратный отсчёт, проявится болид с первой в истории ливреей.

Напомним, официально ливрея будет показана в рекламе по ТВ во время финального матча Национальной футбольной лиги – Супербоула.

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне прошли предсезонные тесты Формулы-1. Всего в Каталонию прибыли 10 из 11 команд, каждой из которых было разрешено выезжать на сессии три дня из пяти. Британский коллектив «Уильямс» принял решение не участвовать в тестовых заездах из-за задержек в программе, поскольку они «продолжают стремиться к максимальной производительности автомобиля».