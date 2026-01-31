Скидки
«Хонда» может принять участие в WEC в 2027 году — The Race

Японский автопроизводитель «Хонда» рассматривает вариант с приходом в класс гиперкаров чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2027 году. Об этом сообщает издание The Race. Как информирует источник, в «Хонде» планируют найти команду-партнёра, готовую вложить в программу большую часть необходимых средств.

В настоящий момент «Хонда» ведёт переговоры с командой «Интер Европол Компетишн», выступающей в классе LMP2. В прошлом году команда одержала победу в классе в «24 часах Ле-Мана».

При этом у «Хонды» есть готовый гиперкар под брендом «Акура», выступающий в американской серии IMSA. Он соответствует регламенту LMDh.

