Митч Эванс выиграл гонку Формулы-Е в Майами и стал рекордсменом серии

В Майами (США) завершилась гонка третьего этапа чемпионата Формулы-Е сезона-2026. Победу в ней одержал гонщик «Ягуара» Митч Эванс. Для новозеландца эта победа стала 15-й в карьере — он вышел на первое место в серии по этому показателю. Второе теперь занимает экс-пилот Формулы-1 Себастьен Буэми, на счету которого 14 побед.
Вторым к финишу пришёл Нико Мюллер из «Порше», третьим финишировал его напарник Паскаль Верляйн.
Формула-Е. Результаты гонки в Майами:
1. Митч Эванс («Ягуар») — 41 круг.
2. Нико Мюллер («Порше») +3.151.
3. Паскаль Верляйн («Порше») +8.827.
4. Йоэль Эрикссон («Энвижен») +12.394.
5. Ник де Врис («Махиндра Рейсинг») +16.561.
6. Эдоардо Мортара («Махиндра Рейсинг») +17.525.
7. Себастьен Буэми («Энвижен») +17.718.
8. Антонио Феликс да Кошта («Ягуар») +18.903.
9. Пепе Марти («Купра Киро») +20.576.
10. Джейк Деннис («Андретти») +21.102.
- 31 января 2026
-
23:02
-
22:36
-
22:28
-
20:41
-
19:51
-
19:43
-
18:04
-
17:38
-
17:14
-
16:53
-
15:58
-
15:53
-
15:25
-
14:30
-
13:19
-
12:26
-
11:55
-
10:51
-
10:46
-
10:02
-
08:43
-
01:04
-
00:48
-
00:32
- 30 января 2026
-
23:54
-
23:48
-
22:56
-
21:57
-
21:44
-
20:48
-
20:43
-
19:52
-
18:58
-
18:29
-
17:29