Митч Эванс выиграл гонку Формулы-Е в Майами и стал рекордсменом серии

В Майами (США) завершилась гонка третьего этапа чемпионата Формулы-Е сезона-2026. Победу в ней одержал гонщик «Ягуара» Митч Эванс. Для новозеландца эта победа стала 15-й в карьере — он вышел на первое место в серии по этому показателю. Второе теперь занимает экс-пилот Формулы-1 Себастьен Буэми, на счету которого 14 побед.

Вторым к финишу пришёл Нико Мюллер из «Порше», третьим финишировал его напарник Паскаль Верляйн.

Формула-Е. Результаты гонки в Майами:

1. Митч Эванс («Ягуар») — 41 круг.

2. Нико Мюллер («Порше») +3.151.

3. Паскаль Верляйн («Порше») +8.827.

4. Йоэль Эрикссон («Энвижен») +12.394.

5. Ник де Врис («Махиндра Рейсинг») +16.561.

6. Эдоардо Мортара («Махиндра Рейсинг») +17.525.

7. Себастьен Буэми («Энвижен») +17.718.

8. Антонио Феликс да Кошта («Ягуар») +18.903.

9. Пепе Марти («Купра Киро») +20.576.

10. Джейк Деннис («Андретти») +21.102.