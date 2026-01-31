Скидки
Митч Эванс выиграл гонку Формулы-Е в Майами и стал рекордсменом серии

Комментарии

В Майами (США) завершилась гонка третьего этапа чемпионата Формулы-Е сезона-2026. Победу в ней одержал гонщик «Ягуара» Митч Эванс. Для новозеландца эта победа стала 15-й в карьере — он вышел на первое место в серии по этому показателю. Второе теперь занимает экс-пилот Формулы-1 Себастьен Буэми, на счету которого 14 побед.

Вторым к финишу пришёл Нико Мюллер из «Порше», третьим финишировал его напарник Паскаль Верляйн.

Формула-Е 2026. Этап 3, Хомстед, США
Майами. Гран-при. Гонка
31 января 2026, суббота. 22:05 МСК
Окончено
1
Митч Эванс
Jaguar TCS Racing
2
Нико Мюллер
Porsche FE Team
3
Паскаль Верляйн
Porsche FE Team

Формула-Е. Результаты гонки в Майами:

1. Митч Эванс («Ягуар») — 41 круг.
2. Нико Мюллер («Порше») +3.151.
3. Паскаль Верляйн («Порше») +8.827.
4. Йоэль Эрикссон («Энвижен») +12.394.
5. Ник де Врис («Махиндра Рейсинг») +16.561.
6. Эдоардо Мортара («Махиндра Рейсинг») +17.525.
7. Себастьен Буэми («Энвижен») +17.718.
8. Антонио Феликс да Кошта («Ягуар») +18.903.
9. Пепе Марти («Купра Киро») +20.576.
10. Джейк Деннис («Андретти») +21.102.

