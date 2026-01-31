Хорнер: в Формуле-1 у меня осталось незаконченное дело

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о возможности возвращения в Формулу-1.

«Я считаю, что в Формуле-1 у меня осталось незаконченное дело. И сейчас моя история в чемпионате завершилась не так, как я бы этого хотел. Но я не собираюсь возвращаться просто ради возвращения. Вернусь только при условии, если буду видеть шанс победить. Но, конечно, я скучаю по Формуле-1, по людям, по команде, которую построил.

Но я не считаю, что мне необходимо возвращаться в Формулу-1. Я легко могу завершить свою карьеру прямо сейчас. Так что я вернусь, только если будет подходящая возможность, чтобы поработать с хорошими людьми, поработать в окружении, где люди хотят побеждать. И я бы хотел найти партнёров для бизнеса, а не просто быть наёмным сотрудником. Я не тороплюсь. У меня нет необходимости форсировать события.

Сейчас реальность такова, что до весны я в любом случае не смогу нигде работать в Формуле-1. Но мне приятно, что моё имя связывают со многими командами», — приводит слова Хорнера ESPN.