Берман: сложилось мнение, что мне нравится в новом болиде, а что нет

Комментарии

Пилот «Хааса» Оливер Берман высказался о работе с новым болидом на предсезонных тестах.

«У меня сложилось определённое мнение о том, что мне нравится в новой машине, а что нет, если говорить об общем балансе. Мы говорим об огромных изменениях технической части болида, самых больших в истории Формулы-1, и мне очень приятно, что я являюсь частью этого, нахожусь в первых рядах и вместе с Эстебаном Оконом помогаю команде определять вектор развития машины.

Раньше у меня не было такой возможности. Я прошёл Формулу-4, Формулу-3, Формулу-2. В прошлом году мой опыт в Формуле-1 стал продолжением предыдущих лет. Теперь же всё изменилось. И это фантастические ощущения. Всё потому, что мы, пилоты, можем повлиять на процесс и изменить ситуацию», — приводит слова Бермана RacingNews365.

Комментарии
