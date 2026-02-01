Скидки
Авто Новости

Угочукву выиграл титул во ФРОТ, Скулар — победитель Гран-при Новой Зеландии

Комментарии

Новозеландский гонщик Зак Скулар стал победителем 70-го в истории Гран-при Новой Зеландии, который прошёл в рамках четвёртой гонки заключительного этапа Трофея Океанической региональной Формулы (ФРОТ).

Вторым к финишу пришёл японец Дзин Накамура, третьим стал его соотечественник Канато Ле.

Победу в чемпионате одержал американский пилот Уго Угочукву, финишировав в гонке на девятой позиции. Его главный конкурент в борьбе за титул британец Фредди Слейтер пришёл к финишу четвёртым.

Напомним, двукратный чемпион мира по ралли Калле Рованперя снялся с финального этапа по состоянию здоровья.

70-й Гран-при Новой Зеландии. Гонка

1. Зак Скулар (mtec Motorsport) — 27 кругов.
2. Дзин Накамура (Hitech TGR) +0.434.
3. Канато Ле (Hitech TGR) +0.807.
4. Фредди Слейтер (M2 Competition) +1.280.
5. Райан Вуд (mtec Motorsport) +2.163.
6. Луис Шарп (mtec Motorsport) +2.796.
7. Лиам Скилс (HMD Motorsports with TJ Speed) +3.491.
8. Джеймс Уортон (HMD Motorsports with TJ Speed) +4.059.
9. Уго Угочукву (M2 Competition) +4.639.
10. Себастьян Мэнсон (M2 Competition) +5.005.

