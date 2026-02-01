Скидки
Хилл не исключил, что Хэмилтон может досрочно завершить карьеру

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что семикратный обладатель титула пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон может досрочно завершить карьеру в случае неудачи в 2026 году.

«Если у Льюиса будет ещё один сезон, как были прошлый или позапрошлый, то я не думаю, что он продержится до конца года. Есть ощущение, что участие в Формуле-1 не приносит ему радости.

Нельзя здесь сидеть просто так. Ему не нужно сидеть за рулём болида и зарабатывать очки для «Феррари», в то время как Шарль будет бороться за победы или, по крайней мере, его опережать. Льюис не обязан выступать здесь», – приводит слова Деймона Хилла FormulaPassion.

