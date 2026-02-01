Скидки
Мать Лэнса Стролла упоминается в файлах Эпштейна, она общалась с его помощницей

Клэр-Энн Стролл, мать пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла и жена владельца коллектива, канадского бизнесмена Лоуренса Стролла, упоминается в файлах Джеффри Эпштейна.

Среди опубликованных документов оказались переписки по электронной почте между Клэр-Энн Стролл и бывшей британской светской львицей Гислейн Максвелл.

Напомним, Максвелл была подругой и помощницей Джеффри Эпштейна. В 2020 году она была осуждена по делу о торговле несовершеннолетними.

Напомним, 6 июля 2019 года Джеффри Эпштейн был арестован по обвинению в торговле несовершеннолетними, а в августе того же года его нашли мёртвым в тюремной камере.

