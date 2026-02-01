Лоусон доволен надёжностью «Рейсинг Буллз»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался об итогах тестов в Барселоне.

«Нам многое нужно узнать, поскольку машина 2026 года управляется совершенно иначе. Я просто работал над тем, чтобы как можно лучше адаптироваться. В сравнении с прошлой версией у болида меньше прижимной силы, поэтому он довольно сильно раскачивается. У него много мощности, когда батарея полностью заряжена, но её использование происходит совершенно иначе.

Мы пробовали кое-что. Было очень здорово набрать километраж с новой силовой установкой. С точки зрения надёжности мы провели весьма сильные тесты. Но если говорить об ожиданиях, сложно что-то сказать. Мы пока не знаем, как обстоят дела у остальных», – приводит слова Лоусона RacingNews365.