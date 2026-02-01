Скидки
В «Ауди» остались довольны прогрессом на тестах в Барселоне

Руководитель «Ауди» Джонатан Уитли высказался об итогах тестов в Барселоне.

«После трёх важных тестовых дней испытаний в Барселоне я остался доволен тем уровнем прогресса, которого мы добились. Тесты были не только насчёт проверки машины. Мы проверяли всё. От надёжности и логистики до операционных процедур и работоспособности оборудования на пит-стопах. Кроме того, мы привлекли к нашей работе персонал, который отвечает за шасси и силовую установку.

Обратная связь пилотов будет играть важнейшую роль при дальнейшей разработке. У нас были некоторые проблемы, и команда впечатляюще объединилась, чтобы их решить. Теперь мы сосредоточены на том, чтобы подойти к тестам в Бахрейне в как можно лучшей форме», — приводит слова Уитли PlanetF1.

