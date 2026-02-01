Херберт рассказал, как «Ред Булл» может сохранить Ферстаппена в составе

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт высказался о возможном уходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Им нужно быть быстрее остальных, всё довольно очевидно. Макс знает, как работает команда. Но всё сводится к тому, каким будет болид в начале сезона. Будет ли он быстрейшим, одним из быстрейших или очень-очень близко к топам. Ситуация может меняться в зависимости от трассы. В такой ситуации любой пилот будет думать, что поможет ему выиграть титул в ближайшие пару лет. Единственный способ сохранить Ферстаппена – дать ему машину, способную бороться за чемпионство. Но бороться – это одно. Но бороться — одно, нужно ещё и победить.

Если у команды не получится, то Макс начнёт рассматривать другие варианты. Так и делают пилоты. Он здесь не для того, чтобы финишировать вторым. Он настроен побеждать, и, когда этого не происходит, он очень недоволен», — приводит слова Херберта RacingNews365.