Бортолето подвёл итоги тестов в Барселоне для «Ауди»

Бразильский гонщик «Ауди» Габриэл Бортолето высказался об итогах тестов в Барселоне.

«Тесты нужны буквально для того, чтобы машина выехала на трассу для проверки работоспособности всех систем. Очевидно, мы ожидали, что у нас возникнут проблемы, и время от времени мы сталкивались с небольшими неполадками. Но это то, для чего нужны тесты. Так что в целом мы довольны их тоглами.

Хюлькенберг тоже смог проехать определённый километраж, чтобы собрать больше данных для решения вопросов в определённых областях – но я сейчас не буду вдаваться в подробности. Мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Бортолето GPblog.

