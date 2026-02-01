Скидки
Главная Авто Новости

Марк Маркес поздравил Карлоса Алькараса с победой на Australian Open

Марк Маркес поздравил Карлоса Алькараса с победой на Australian Open
Комментарии

Испанский чемпион MotoGP Марк Маркес поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026 по теннису.

«Жёстко! Мои поздравления, Карлос Алькарас», — написал Марк Маркес на своей странице в социальных сетях.

Алькарас стал чемпионом Australian Open – 2026, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Испанский теннисист обошёл по количеству титулов в карьере немецкого теннисиста Александра Зверева и итальянца Янника Синнера. У обоих спортсменов в активе по 24 трофея. Лидером по данному показателю является сербский теннисист Новак Джокович, который 101 раз побеждал на турнирах АТР.

Победа на Australian Open – 2026 стала первой для Алькараса в карьере. Ранее он по два раза побеждал на трёх остальных турнирах «Большого шлема».

