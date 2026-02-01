Марк Маркес поздравил Карлоса Алькараса с победой на Australian Open

Испанский чемпион MotoGP Марк Маркес поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026 по теннису.
«Жёстко! Мои поздравления, Карлос Алькарас», — написал Марк Маркес на своей странице в социальных сетях.
Алькарас стал чемпионом Australian Open – 2026, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
Испанский теннисист обошёл по количеству титулов в карьере немецкого теннисиста Александра Зверева и итальянца Янника Синнера. У обоих спортсменов в активе по 24 трофея. Лидером по данному показателю является сербский теннисист Новак Джокович, который 101 раз побеждал на турнирах АТР.
Победа на Australian Open – 2026 стала первой для Алькараса в карьере. Ранее он по два раза побеждал на трёх остальных турнирах «Большого шлема».
- 1 февраля 2026
-
16:50
-
15:35
-
13:42
-
13:38
-
12:53
-
11:56
-
11:50
-
10:47
-
09:30
-
09:03
-
00:40
- 31 января 2026
-
23:57
-
23:02
-
22:36
-
22:28
-
20:41
-
19:51
-
19:43
-
18:04
-
17:38
-
17:14
-
16:53
-
15:58
-
15:53
-
15:25
-
14:30
-
13:19
-
12:26
-
11:55
-
10:51
-
10:46
-
10:02
-
08:43
-
01:04
-
00:48