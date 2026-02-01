Скидки
Формула-Regiona — результаты — третья гонка третьего этапа

Александр Абхазава одержал вторую победу в сезоне ближневосточной Формулы-Regional
Комментарии

Пилот команды MP Motorsport Александр Абхазава выиграл третью гонку третьего этапа ближневосточного чемпионата Формулы-Regional.

Гонщик, родившийся в Москве и выступающий под флагом Казахстана, одержал уже вторую победу в текущем сезоне. В общем зачёте он занимает третье место, уступая японцу Кину Накамура-Берту восемь очков.

До финального этапа серии, который состоится в Катаре с 11 по 13 февраля, Абхазава вместе с другим российским пилотом Максимилианом Поповым сохраняют математические шансы на завоевание чемпионского титула.

Результаты третьей гонки третьего этапа:

1. Александр Абхазава (MP Motorsport) — 14 кругов;
2. Кин Накамура-Берта (Mumbai Falcons Racing Limited) +0.555;
3. Эмануэле Оливьери (R-ace GP) +2.111;
4. Ян Пшировски (RPM) +7.623;
5. Тайто Като (ART Grand Prix) +9.554.
...
23. Максимилиан Попов (Trident Motorsport) +23.182.

Общий зачёт после трёх этапов:

1. Рашид Аль-Дахери (R-ace GP) — 123 очка;
2. Кин Накамура-Берта (Mumbai Falcons Racing Limited) — 101;
3. Александр Абхазава (MP Motorsport) — 93;
4. Алекс Нинович (Rodin Motorsport) — 66;
5. Максимилиан Попов (Trident Motorsport) — 66.

