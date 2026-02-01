Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо поздравил Карлоса Алькараса с победой на Australian Open

Фернандо Алонсо поздравил Карлоса Алькараса с победой на Australian Open
Комментарии

Двукратный чемпион мира Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поздравил первую ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на Открытом чемпионате Австралии.

Фото: Из социальных сетей Фернандо Алонсо

«Дикий Карлос! Выполнено. Следующий уровень разблокирован», — подписал фотографию испанец в социальных сетях.

Вчера, после победы Алькараса в полуфинальном матче над немцем Александром Зверевым, теннисист отпраздновал, повторив движение гонщика.

По итогам победы на Открытом чемпионате Австралии — 2026 Алькарас завоевал свой седьмой титул «Большого шлема». Карлос Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Шлема» в истории (22 года 272 дня). Предыдущий рекорд держался почти 88 лет, тогда «Ролан Гаррос» — 1938 выиграл Дон Бадж.

Сейчас читают:
История творилась на наших глазах! Реакция теннисного мира на рекорд Алькараса в финале AO
История творилась на наших глазах! Реакция теннисного мира на рекорд Алькараса в финале AO
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android