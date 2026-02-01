Авария Хаджара в Барселоне может иметь серьёзные последствия для «Ред Булл» — GPblog

Авария новичка «Ред Булл» Исака Хаджара на предсезонных тестах в Барселоне уже привела к незапланированным расходам и может негативно сказаться на планах развития команды в сезоне-2026. Об этом сообщает издание GPblog.

Француз разбил машину во вторник в дождь на скоростном последнем повороте трассы, получив значительные повреждения задней части болида, включая заднее антикрыло. Команде пришлось срочно доставлять новые детали, что привело к дополнительным затратам.

Несмотря на повышение потолка бюджета (cost cap) в 2026 году, связанное с ожидаемыми затратами на разработку новой техники, ресурсы команд небезграничны. Траты на ремонт могут сократить финансирование, предназначенное для будущих апгрейдов в ходе сезона.

Также существует вероятность, что для замены повреждённых частей «Ред Булл» использовал детали, изначально предназначенные для последующих тестов в Бахрейне, что может повлиять на планы команды на финальную часть предсезонной подготовки.