В Sky Sports поделились предварительной расстановкой сил по итогам тестов в Барселоне

Эксперты Sky Sports F1 Тед Кравиц и Крейг Слэйтер озвучили предварительный расклад сил в пелотоне на сезон-2026 Формулы-1 по итогам первых тестов в Барселоне, основываясь на данных и информации от представителей команд.

По их мнению, после шейкдауна лидером пелотона выглядит «Мерседес». За ним практически наравне друг с другом следуют «Макларен» и «Ред Булл». На четвёртом месте — «Феррари», чья машина, по информации из других коллективов, характеризуется как довольно непростая.

Далее, по прогнозам экспертов, располагаются «Альпин», а за ними — «Рейсинг Буллз» и «Астон Мартин», чьи позиции пока остаются под большим вопросом. Отмечается, если «Астон Мартин» реализует свой визуальный потенциал на трассе, команда может подняться выше.

«Хаас» также может оказаться в этой группе. Замыкают порядок «Ауди», «Кадиллак» и «Уильямс», который пока не выезжал на трассу и чья форма остаётся неизвестной.