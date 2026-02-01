Брандл — о Ньюи: есть ли у него нужные люди, чтобы интерпретировать его гениальность?

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Мартин Брандл выразил мнение, что перед руководителем «Астон Мартин» Эдрианом Ньюи стоит сложная задача — быстро согласовать своё видение с командой в новых условиях.

«У автомобилей Эдриана, как правило, очень цельный облик — красивый, с плавными линиями обтекания воздуха. Это часто прослеживается во всём, и на его машинах, кажется, не так много навесных элементов, как можно увидеть у некоторых других.

Очень глубокий подрез в зоне боковых понтонов, а мы наблюдаем разные интерпретации боковых понтонов, передних антикрыльев у разных команд, что неудивительно при таких новых, таких разных регламентах.

Надо полагать, что Эдриан предложил хорошие идеи. Но знает ли он достаточно об аэродинамической трубе «Астон Мартин»? Получит ли он хорошую корреляцию данных? Есть ли у него нужные люди вокруг, чтобы интерпретировать его гениальность? Это сложная задача, прямо с ходу.

Эдриан говорил мне, что «Хонда» вынуждена навёрстывать упущенное, потому что они уходили, а потом вернулись. Так что здесь есть некоторые вопросы, и нам придется подождать и посмотреть. Но вы просто знаете, что у Эдриана будет видение того, как максимально использовать эти правила, и давайте надеяться, что он это сделал. Давайте надеяться, что эта машина просто полетит», — приводит слова Брандла издание RacingNews365.

Комментатор также обратил внимание на позднее появление машины на тестах, что, по его словам, является фирменным стилем Ньюи, который стремится максимально продлить время на разработку.