Норрис: легко увлечься сравнениями после первых тестов, но нам важно понимание машины

Чемпион мира Формулы-1 Ландо Норрис предостерёг от поспешных выводов и сравнений после первых предсезонных тестов в Барселоне.

«Думаю, что очень легко увлечься сравнениями. Мы все конкурентоспособны, поэтому всегда хочется видеть себя в хорошей форме и чувствовать, что ты можешь быть быстрым, но полагаю, мы многое поняли, как в отношении низкого, так и высокого уровня топлива, а также шин.

Мы приехали сюда, чтобы понять машину, особенно с точки зрения надёжности, убедиться, что все датчики работают так, как должны, коробка передач и всё остальное, просто работают так, как мы ожидаем. Поскольку надёжность — одна из самых важных вещей, в течение следующих нескольких дней и недель команда будет изучать все детали и пытаться улучшить и усовершенствовать машину.

С моей стороны, чтобы снова почувствовать себя комфортно в машине, мне нужно изменить несколько мелочей, но в остальном она по-прежнему кажется гоночной машиной, по-прежнему быстрой и приятной», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.