Журналист Митчелл-Мальм — о Ньюи: больше нет никого, кто мог бы сказать ему «нет»

Журналист Скотт Митчелл-Мальм прокомментировал ситуацию в команде «Астон Мартин» перед началом сезона-2026, связанную с избыточным весом нового болида AMR26 и проблемами с силовой установкой «Хонды».

«По-настоящему любопытно вот что: Ньюи находится в положении управляющего технического партнёра. Он полностью погружён в процесс — никаких этих споров, как в «Ред Булл», насколько он действительно вовлечён, сколько работы он вкладывает. Но при этом он теперь ещё и руководитель команды.

Таким образом, в структуре больше нет никого, кто мог бы сказать ему «нет» на каком-либо уровне. Вопрос в том, насколько эта, по сути, полностью раскрепощённая версия Ньюи — это полное высвобождение его потенциала для самых неординарных идей, чтобы создать ведущий болид Формулы-1? А насколько все эти идеи блестящие в принципе, в аэродинамической трубе или в его голове, но как они работают в реальности?

Получать ответы на это в течение сезона будет невероятно интересно, если, конечно, мы увидим машину в её полном потенциале. Потому что, насколько я понимаю, на данный момент она имеет перевес, не просто на пару килограммов.

Что касается двигателя «Хонды», вся информация, которая у меня есть из различных источников, говорит, что «Хонда» не находится в оптимальном состоянии для старта новых правил по силовым установкам», — заявил Митчелл-Мальм в подкасте The Race F1 Podcast.