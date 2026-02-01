Ральф Шумахер предполагает, что договорённость между Хорнером и «Альпин» почти достигнута

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер предполагает, что экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер может вернуться в паддок в середине сезона-2026 или ближе к концу 2027 года.

«Судя по тому, что я слышал, договорённость между Хорнером и «Альпин» уже в принципе достигнута. Это вопрос времени, когда мы снова увидим его в паддоке.

Это произойдёт скорее в середине сезона или даже ближе к концу 2027 года. Это также связано с тем, что «Мерседес» в настоящий момент вовлечён в команду, а Тото Вольф и Кристиан Хорнер, логично, не самые лучшие друзья. В «Альпин», как я слышал, сначала хотят, чтобы наступило спокойствие. И только после этого они начнут задумываться о структурных изменениях.

Такой человек, как Кристиан Хорнер, хотел бы получить реальную роль — быть совладельцем и присутствовать на месте. Это может означать, что единоличный контроль Бриаторе изменится или даже прекратится. А этого ему как раз не хочется», — приводит слова Шумахера издание Onestopstrategy.