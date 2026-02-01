Болид Формулы-1, на котором выступал Айртон Сенна, выставили на аукцион за $ 9,5 млн

Автомобиль Lotus 98T, на котором легендарный бразильский гонщик Айртон Сенна выступал в сезоне 1986 года, выставлен на продажу на аукционе RM Sotheby's.

Фото: rmsothebys.com

Этот болид, оформленный в чёрно-золотой ливрее, участвовал в восьми Гран-при сезона-1986. Именно за рулём этой машины Сенна одержал две свои победы в том году — на Гран-при Испании и Гран-при США в Детройте.

Гран-при Детройта в 1986 году Фото: rmsothebys.com

Стоимость лота составляет от $ 9,5 до 12 млн. Если продажа состоится у верхней границы, автомобиль может войти в пятёрку самых дорогих гоночных машин Формулы-1 в истории. Пока что рекорд принадлежит «Мерседесу» W196R 1954 года Хуан-Мануэля Фанхио, который был продан в 2025 году за $ 53,01 млн.