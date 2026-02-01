Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Болид Формулы-1, на котором выступал Айртон Сенна, выставили на аукцион за $ 9,5 млн

Болид Формулы-1, на котором выступал Айртон Сенна, выставили на аукцион за $ 9,5 млн
Комментарии

Автомобиль Lotus 98T, на котором легендарный бразильский гонщик Айртон Сенна выступал в сезоне 1986 года, выставлен на продажу на аукционе RM Sotheby's.

Фото: rmsothebys.com

Этот болид, оформленный в чёрно-золотой ливрее, участвовал в восьми Гран-при сезона-1986. Именно за рулём этой машины Сенна одержал две свои победы в том году — на Гран-при Испании и Гран-при США в Детройте.

Гран-при Детройта в 1986 году

Гран-при Детройта в 1986 году

Фото: rmsothebys.com

Стоимость лота составляет от $ 9,5 до 12 млн. Если продажа состоится у верхней границы, автомобиль может войти в пятёрку самых дорогих гоночных машин Формулы-1 в истории. Пока что рекорд принадлежит «Мерседесу» W196R 1954 года Хуан-Мануэля Фанхио, который был продан в 2025 году за $ 53,01 млн.

Материалы по теме
Фото
Ещё один болид Шумахера из «Феррари» будет продан на аукционе за € 7,5 млн
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android