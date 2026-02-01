Скидки
Хаджар прокомментировал аварию в Барселоне, ущерб от которой оценивается в $ 514 тыс.

Комментарии

Новичок «Ред Булл» Исак Аджар прокомментировал аварию, которую он совершил на тестах в Барселоне и которая привела к задержке программы команды.

«К сожалению, во вторник, сразу после перехода с дождевых шин на промежуточные, я потерял контроль над машиной в последнем повороте, знаю, что последствия для команды не были идеальными. Положительный момент в том, что я уже начал понимать и работать над некоторыми аспектами поведения машины. Конечно, ещё многое предстоит настроить, но пока прогресс стабильный.

Эти болиды другие, совсем другие. В целом у них определённо значительно меньше прижимной силы, они немного более предсказуемы по сравнению с предыдущим поколением, с ними чуть проще. На них легче экспериментировать, что касается силовой установки, у пилота теперь гораздо больше опций для настройки. Я не мог подготовиться к этому сезону лучше, надеюсь начать год сильно. Но мы определённо ещё не закончили работу, я учусь каждый день», — приводит слова Хаджара издание GPFans.

Общий ущерб от аварии (по данным пользователя Reddit Dense-Strategy-867, который предоставляет рейтинг пилотов, нанёсших наибольший ущерб машинам в Формуле-1) составил около $ 514 тыc.

