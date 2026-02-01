Ферстаппен рассказал, кого хотел бы увидеть на подиуме в сезоне-2026 Формулы-1

Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Исак Хаджар в совместном видео в социальных сетях команды дали прогнозы на предстоящий сезон-2026.
Интервьюер. Чей подиум станет неожиданным в этом сезоне?
Исак. Надеюсь, не мой и не твой.
Макс. Этого следует ожидать.
Я бы хотел увидеть Габи [Бортолето] на подиуме.
Интервьюер. В какой гонке будет больше всего обгонов?
Макс. В Монако (смеются).
Исак. Думаю, в Монце их будет много. Предстоит обгонять на прямых.
Макс. Да, Монца.
Исак. В Монце, определённо, — заявили пилоты в видео.
Сезон Формулы-1 2026 года стартует 6–8 марта на Гран-при Австралии в Мельбурне. Сейчас пилоты готовятся к предсезонным тестам в Бахрейне, которые пройдут в два этапа — с 11 по 13 и с 18 по 20 февраля.