Ферстаппен рассказал, кого хотел бы увидеть на подиуме в сезоне-2026 Формулы-1

Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Исак Хаджар в совместном видео в социальных сетях команды дали прогнозы на предстоящий сезон-2026.

Интервьюер. Чей подиум станет неожиданным в этом сезоне?

Исак. Надеюсь, не мой и не твой.

Макс. Этого следует ожидать.

Я бы хотел увидеть Габи [Бортолето] на подиуме.

Интервьюер. В какой гонке будет больше всего обгонов?

Макс. В Монако (смеются).

Исак. Думаю, в Монце их будет много. Предстоит обгонять на прямых.

Макс. Да, Монца.

Исак. В Монце, определённо, — заявили пилоты в видео.

Сезон Формулы-1 2026 года стартует 6–8 марта на Гран-при Австралии в Мельбурне. Сейчас пилоты готовятся к предсезонным тестам в Бахрейне, которые пройдут в два этапа — с 11 по 13 и с 18 по 20 февраля.