Главный спонсор Колапинто исчез из партнёрского портфеля «Альпин» перед сезоном-2026 Ф-1

Компания Mercado Libre, один из ключевых спонсоров аргентинского пилота Формулы-1 Франко Колапинто, исчезла из списка партнёров команды «Альпин» перед началом сезона-2026. Об этом сообщает издание RacingNews365.

Несмотря на продление контракта с самим Колапинто до конца 2026 года, логотип латиноамериканского e-commerce гиганта отсутствует на новой машине A526 и на официальном сайте команды. Источник отмечает, что компания пересматривает свою стратегию присутствия в «Королевских гонках», стремясь к диверсификации и увеличению узнаваемости за пределами Аргентины.

Первыми признаками изменений стало объявление бразильского подразделения Mercado Livre о спонсорстве пилота «Ауди» Габриэля Бортолето, а также появление логотипа на шлеме Серхио Переса во время тестов в Барселоне. RacingNews365 предполагает, что Перес может официально анонсировать партнёрство в ближайшие дни.

Также сообщается, что переговоры о продолжении сотрудничества между Mercado Libre и «Альпин» всё ещё ведутся.