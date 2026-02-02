Скидки
Пьер Гасли стал совладельцем команды MotoGP, связанной с «Ред Булл»

Пьер Гасли стал совладельцем команды MotoGP, связанной с «Ред Булл»
Комментарии

Пилот «Альпин» Пьер Гасли стал одним из инвесторов команды Red Bull KTM Tech3 в чемпионате MotoGP. Об этом сообщает издание GPFans.

Французский гонщик входит в частный инвестиционный фонд Trail Slam, который вместе с IKON Capital и другими инвесторами выкупил 100% акций команды у её прежнего владельца Эрве Поншараля. В новый совет владельцев также вошли инвесторы из спортивного бизнеса Дэвид Блитцер и Пол Вачтер, а экс-руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер был утверждён на пост генерального директора Red Bull KTM Tech3 ещё в прошлом году.

Пьер Гасли ранее уже выступал в Формуле-1 под эгидой «Ред Булл» в 2019 году, но не поднялся на подиум и был возвращён в фарм-команду, где оставался до конца 2022 года, после чего перешёл в «Альпин».

