Команда «Макларен» возит специальный матрас для Ландо Норриса на каждый этап чемпионата

Чемпион мира Формулы-1 Ландо Норрис путешествует по этапам чемпионата со специальным матрасом, который команда «Макларен» доставляет в каждый отель, где он останавливается. Об этом британец сообщал в интервью для Vogue.

Согласно публикации, эта деталь — часть строгого предсоревновательного ритуала Норриса, который также включает лёгкий обед и 15-минутный сон. Позже гонщик съедает клубный сэндвич (или клаб-сэндвич) на трассе, после чего возвращается в отель или отправляется на следующий этап.

Издание GPFans подсчитало, что с учётом расстояния от базы команды в Уокинге до Мельбурна (около 16 940 км) и обратных перелётов между всеми 24 этапами календаря, матрас Норриса преодолевает в воздухе более 130 000 километров за сезон.

