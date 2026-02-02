Скидки
Экс-пилот Ф-1 Ламмерс: таланту всё труднее отличиться, впереди ещё восемь Лэнсов Строллов

Экс-пилот Ф-1 Ламмерс: таланту всё труднее отличиться, впереди ещё восемь Лэнсов Строллов
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ян Ламмерс высказался о сложностях, с которыми сталкиваются молодые гонщики без крупного финансового тыла при попытке пробиться в «Королевские гонки». Ламмерс, чей сын Рене готовится выступать в серии Eurocup-3 в 2026 году, привёл в пример Лэнса Стролла, чей отец Лоуренс Стролл является миллиардером и владельцем команды «Астон Мартин».

«Раньше в карьере Рене иногда говорили, что всё благодаря отцу, но в какой-то момент это становится вопреки отцу. Сегодня иметь много денег — очень относительно. Есть люди, например, для которых деньги не имеют значения, которые покупают себе путь и летают повсюду на частном самолёте. У нас есть Лэнс Стролл в Формуле-1, но в очереди ещё около восьми Лэнсов Строллов. Так что становится всё труднее отличиться на основе таланта», — приводит слова Ламмерса издание Formule1.nl.

Он добавил, что его семья исчерпала финансовые возможности для поддержки карьеры сына. Ламмерс-младший ищет возможность перейти в Формулу-3 или Формулу-2 для продолжения карьеры.

Мать Лэнса Стролла упоминается в файлах Эпштейна, она общалась с его помощницей
