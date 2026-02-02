Скидки
Технический директор «Ауди» — о тестах в Барселоне: знали, что неделя не будет идеальной

Технический директор команды «Ауди» Джеймс Ки прокомментировал предсезонные тесты в Барселоне, заявив, что команда ожидала трудностей на старте нового проекта.

«Барселона стала важной вехой на нашем пути развития, поскольку мы впервые подвергли машину полной тестовой программе. Мы приехали сюда, уже зная, что неделя не будет идеальной. Для нас всё ещё было много нового: полностью новая машина, новый силовой агрегат и новое широкое сотрудничество между фабриками в Нойбурге и Хинвиле. Как и ожидалось, мы столкнулись с некоторыми начальными трудностями, что совершенно нормально на этом этапе, но это были хорошо понятные и решаемые проблемы», — приводит слова Ки издание FormulaPassion.

Он добавил, что во второй половине тестов команда смогла работать более продуктивно и начала получать значимые выводы. Главной целью было не изучение скорости, а проверка базовых систем и надёжности. Технический директор отметил, что теперь у «Ауди» есть прочная основа для работы перед тестами в Бахрейне.

«Цель — бороться за титул к 2030 году». «Ауди» показала ливрею к дебютному сезону Ф-1
Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она
