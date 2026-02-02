Скидки
Карун Чандхок назвал фаворита в предстоящем сезоне Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, индиец Карун Чандхок назвал, по его мнению, фаворита в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Расселл мой фаворит. В этом году командами, слаженно работающими над шасси и силовой установкой, являются «Мерседес», «Ауди», «Феррари» и «Ред Булл», четыре. Две из них – новички. У «Феррари» и «Мерседеса» нет оправданий, это заводские команды.

Да, если говорить об оборудовании, согласно правилам, «Макларен» и другие клиентские команды должны получать те же силовые установки, но я считаю, что более тесное координирование обеих частей является преимуществом на ранней стадии», — приводит слова Чандхока Sky Sports.

