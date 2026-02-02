Льюис Хэмилтон начал встречаться с Ким Кардашьян — The Sun

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон начал встречаться с американской телезвездой и актрисой Ким Кардашьян. Об этом информирует The Sun. Сообщается, что оба провели уикенд в Великобритании.

По информации источника, Кардашьян прилетела из Лос-Анджелеса (США) на частном самолёте и остановилась в люксовом загородном комплексе Estelle Manor в графстве Оксфордшир. Позже к ней присоединился Хэмилтон, прибывший на вертолёте из Лондона. Инсайдеры утверждают, что пара провела время наедине, воспользовалась спа-зоной и поужинала в отдельном зале.

Отмечается, что встреча проходила в закрытом формате — с усиленной охраной и без публикаций в социальных сетях. Ни Хэмилтон, ни Кардашьян публично не комментировали информацию о возможных романтических отношениях.

«Двое из трёх охранников стояли у двери их номера, чтобы никто не мог их побеспокоить», — сказал один из источников.

«У них был забронирован парный массаж, и все удобства были предоставлены только для них двоих. Всё держалось в строжайшем секрете — было видно, что они хотели провести время наедине. Вечером они ужинали в отдельной комнате, чтобы рядом не было других гостей. Estelle Manor — невероятное место для свидания, очень роскошное и гламурное», — добавил другой.

Хэмилтон и Кардашьян знакомы много лет и ранее неоднократно появлялись вместе на светских и спортивных мероприятиях, однако до этого момента их не связывали романтические слухи.

Материалы по теме Хилл не исключил, что Хэмилтон может досрочно завершить карьеру

Главные новости дня: