Оскар Пиастри оценил своё выступление в прошлом сезоне Формулы-1

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о своём прогрессе в сезоне-2025 Формулы-1. По словам гонщика, прошедший год позволил ему лучше понять свои возможности и области для роста.

«Мне кажется, в прошлом году я действительно доказал себе, на что способен, и одновременно понял, над чем ещё нужно работать. Но я сделал хороший шаг вперёд, и эти уроки я смогу использовать независимо от того, какие правила будут в следующем сезоне», — приводит слова Пиастри Racingnews365.

По итогам прошлого сезона Формулы-1 Пиастри стал третьим в общем зачёте пилотов. Титул завоевал его товарищ по команде Ландо Норрис.

Недавно Оскар подвёл итоги заключительного дня предсезонных тестов в Барселоне.

