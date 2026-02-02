Лоран Мекис подвёл итоги работы «Ред Булл» на тестах в Барселоне

Глава «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о работе команды на первых предсезонных тестах в Барселоне (Испания), прошедших с 26 по 30 января.

«В понедельник мы проехали больше 100 кругов с Исаком, вторник получился сложнее для нас. Макс поехал утром и завершил только один длинный заезд перед дождём. Мы посчитали, что было бы интересно проехаться на новом поколении машин во влажных условиях.

Исак стартовал после обеда, без возможности использовать шины для сухой погоды, но мы получили данные для мокрой трассы. Он вылетел с трассы в конце дня, в очень сложных условиях и кучей недоработок в машине. Досадно, особенно после хорошего понедельника, но такое случается. Число кругов Исака и опыт, приобретённый им и командой, нельзя недооценить. Команда продела невероятную работу для возвращения RB22 на трассу к пятнице», — приводит слова Мекиса FormulaPassion.