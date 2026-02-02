Скидки
Бедзекки продлил контракт с «Априльей». Соглашение стилизовано под свадьбу с мотоциклом

Бедзекки продлил контракт с «Априльей». Соглашение стилизовано под свадьбу с мотоциклом
Итальянский гонщик Марко Бедзекки продлил контракт с командой «Априлья» на несколько лет. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. Команда оригинально объявила о контракте, стилизовав его подписание под «брак» между Бедзекки и его мотоциклом RS-GP.

«Церемония, которую все ждали. Марко и его RS-GP Albarosa говорят «да» в рамках многолетнего контракта», — отмечается в сообщении команды, к которому был добавлен смайл в виде кольца.

В MotoPG стилизовали подписание контракта с гонщиком под свадьбу:

«Очень рад, что продлил контракт ещё на два года. С самого первого дня, когда я подписал соглашение, у меня была цель — строить долгосрочный проект. Рад, что получил поддержку всей команды и всей базы в Ноале. Надеюсь, смогу подарить им столько же радости, сколько они дарят мне», — сказал Бедзекки.

Видео
Марко Бедзекки сделал предложение мотоциклу «Априльи» после победы в Валенсии
