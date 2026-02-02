Скидки
Очевидцы описали встречу Льюиса Хэмилтона и Ким Кардашьян в Великобритании

Очевидцы встречи гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона и американской телезвезды Ким Кардашьян поделились подробностями увиденного. По данным The Sun, Кардашьян прилетела в Великобританию из Лос-Анджелеса (США) на частном самолёте и остановилась в люксовом загородном комплексе Estelle Manor в графстве Оксфордшир. Позже из Лондона туда прибыл Хэмилтон.

«Пока Льюис спокойно выходил через главный вход, Ким вывели через боковой выход. Невозможно было не заметить, что это она — с собой у неё было около восьми чемоданов с выбитым именем. Один из телохранителей нёс её огромную сумку Birkin — она выглядела такой тяжёлой, что ему пришлось поднимать её обеими руками. Они уехали вместе с охраной на автомобилях. Гости, которые их заметили, переговаривались между собой: хотя Estelle Manor обычно принимает знаменитых и очень богатых людей, не каждый уикенд сюда приезжают Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон», — приводит слова очевидцев The Sun.

Хэмилтон стал фотографом Леклера на медиадне «Феррари»:

