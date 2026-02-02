Скидки
Мартин Брандл предположил, кто станет следующим чемпионом Формулы-1

Известный британский обозреватель Мартин Брандл назвал, по его мнению, фаворита в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Джордж Расселл чувствует, то у него есть шанс побороться за титул чемпиона мира. Опыт Джорджа даст о себе знать. Если бы мне пришлось предполагать, я бы поставил свои деньги на Джорджа, говоря о целом сезоне. Он и Антонелли будут очень сильны.

Антонелли пользуется большой поддержкой в команде, поддержкой от Тото [Вольфа]. Он – преемник. Это очевидно. Ему не нужно переживать из-за будущего», — сказал Брандл в подкасте Sky F1.

Ранее Расселл назвал две команды, впечатлившие его на предсезонных тестах в Барселоне.

Джордж Расселл назвал две команды Ф-1, впечатлившие его на тестах в Барселоне
