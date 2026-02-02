Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Только увидел, выглядит потрясающе». Албон — перед презентацией ливреи «Уильямса»

«Только увидел, выглядит потрясающе». Албон — перед презентацией ливреи «Уильямса»
Комментарии

Пилот «Уильямса» Алекс Албон дал комментарий по поводу предстоящей презентации ливреи. Она состоится завтра, 3 февраля.

«Друзья, как дела? Презентация нашей ливреи уже завтра. Я только что увидел её и могу сказать, что она выглядит потрясающе. Надеюсь, вам понравится. Не знаю, чем вы хотите заняться сегодня вечером, но выспитесь хорошенько, чтобы получить удовольствие завтра», — сказал Албон в видео, которое опубликовала пресс-служба «Уильямса».

Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 «Уильямс» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 137 очков. Вместе с Алексом команду представляет Карлос Сайнс.

Материалы по теме
Что за катастрофа с «Уильямсом»? Единственные пропускают тесты, а машина жутко тяжёлая
Что за катастрофа с «Уильямсом»? Единственные пропускают тесты, а машина жутко тяжёлая

Первый выезд «Кадиллака» на трассу в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android