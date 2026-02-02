«Только увидел, выглядит потрясающе». Албон — перед презентацией ливреи «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Алекс Албон дал комментарий по поводу предстоящей презентации ливреи. Она состоится завтра, 3 февраля.

«Друзья, как дела? Презентация нашей ливреи уже завтра. Я только что увидел её и могу сказать, что она выглядит потрясающе. Надеюсь, вам понравится. Не знаю, чем вы хотите заняться сегодня вечером, но выспитесь хорошенько, чтобы получить удовольствие завтра», — сказал Албон в видео, которое опубликовала пресс-служба «Уильямса».

Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 «Уильямс» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 137 очков. Вместе с Алексом команду представляет Карлос Сайнс.

