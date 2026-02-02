Глава «Уильямса» Ваулз рассказал о трудностях создания болида 2026 года

Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал о трудностях проектирования болида 2026 года, связанных с введением нового регламента.

«Машина, построенная в этом году, примерно в три раза сложнее, чем всё, что мы делали, если говорить о цифрах, и неважно, часы [работы] это или компоненты. Это означает, что нагрузка на нас примерно в три раза больше, чем была, из-за чего мы начали немного отставать.

Приходится идти на компромиссы. Помимо этого, в определённых областях нам пришлось выйти за границы того, что мы делаем», — приводит слова Ваулза издание Racingnews365.

