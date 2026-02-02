Скидки
Окон предположил, с какой трудностью могут столкнуться пилоты из-за новых болидов Ф-1

Пилот «Хааса» Эстебан Окон поделился первыми впечатлениями от новых машин Формулы-1 по итогам предсезонных тестов в Барселоне (Испания), отметив, что обгоны могут стать сложнее, чем ожидалось.

«Я следовал за несколькими машинами и заметил, что теряется довольно много прижимной силы на передней оси — даже больше, чем раньше. Мы ещё будем разбираться, но на данный момент кажется, что обгонять будет непросто. Это моё первое ощущение, хотя я надеюсь, что со временем ситуация улучшится», — приводит слова Окона Racingnews365.

Ранее о трудностях создания болида 2026 года рассказал руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз.

