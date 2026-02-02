Скидки
«Людям нужны оправдания». Вольф отреагировал на критику мотора «Мерседеса»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на критику других команд, обвинивших «Мерседес» в извлечении преимущества за счёт, по их мнению, лазейки в новом регламенте Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Просто не понимаю, почему другие команды больше обращают внимание на других и продолжают дискутировать в ситуации, которая совершенно понятна. Общение с ФИА с самого начала было положительным. И речь идёт не только о степени сжатия. Если же говорить об этой области, трактовка регламента совершенно понятна. Понятны стандартные операции для моторов, в том числе и за пределом Ф-1.

Возможно, мы разные. Может, людям нужно найти оправдания ещё до того, как всё начнётся, потому что всё идёт не по плану. Каждый должен поступать в силу возможностей, но мы бы так себя не повели, особенно после того, как нам несколько раз сказали, что всё в порядке. Всё легитимно и предписано регламентом. Но, опять же, если кто-то хочет развлечься, это доступно для каждого», — приводит слова Вольфа издание The Race.

Комментарии
