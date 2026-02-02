«Такого не было с 2021 года». Расселл оценил болид «Мерседеса» после тестов в Барселоне

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился первыми впечатлениями от болида команды образца 2026 года после тестов в Барселоне (Испания). Британский гонщик отметил позитивные ощущения и хорошую управляемость машины.

«Очевидно, мы проехали на машине всего три дня, пока слишком рано делать выводы, но она точно не выглядит провальной — это уже плюс. На таком раннем этапе обычно сразу видно, если болид действительно плохой, но мы так не считаем. Вопрос лишь в том, будем ли мы способны бороться за титул. Однако сейчас говорить об этом слишком рано.

Мы покидали Барселону с позитивными ощущениями: болид реагирует так, как мы предполагали. Аэродинамические данные совпадают с симулятором, поведение машины на трассе соответствует тому, что мы видим в виртуальной среде. Честно говоря, такого соответствия у команды не было с 2021 года», — приводит слова Расселла Motorsport.

Материалы по теме Расселл — о болиде 2026 года: с нашими спинами будет полный порядок

Расселл получил травму ноги, ударившись о болид: