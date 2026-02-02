Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл ответил, чья силовая установка удивила его особенно на тестах в Барселоне

Расселл ответил, чья силовая установка удивила его особенно на тестах в Барселоне
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями после первых тестов болида команды 2026 года в Барселоне (Испания), а также высказался о силовых установках соперников.

«Мы были приятно удивлены тем, что показали некоторые соперники, особенно в части силовой установки «Ред Булл» — для совершенно нового проекта она выглядит очень впечатляюще и надёжно. Наши заезды тоже прошли без проблем, но нужно подождать и посмотреть, оправдает ли машина ожидания.

Конечно, мы не можем недооценивать соперников, потому что, как я уже отмечал, раньше много говорили, что силовая установка «Ред Булл» не будет на уровне в первый год. Судя по тому, что мы видели, они определённо оправдали ожидания.

Силовая установка «Феррари» выглядит надёжной. Они проделали много кругов, не сильно отставая от нас. И «Хаас» также проделал большое количество кругов на двигателе «Феррари». Так что, по правде говоря, нас ждёт интересная борьба, но мы довольны тем, что смогли проверить и почувствовать сами», — приводит слова Расселла Motorsport.

Материалы по теме
«Такого не было с 2021 года». Расселл оценил болид «Мерседеса» после тестов в Барселоне

Расселл получил травму ноги, ударившись о болид:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android