Расселл ответил, чья силовая установка удивила его особенно на тестах в Барселоне

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями после первых тестов болида команды 2026 года в Барселоне (Испания), а также высказался о силовых установках соперников.

«Мы были приятно удивлены тем, что показали некоторые соперники, особенно в части силовой установки «Ред Булл» — для совершенно нового проекта она выглядит очень впечатляюще и надёжно. Наши заезды тоже прошли без проблем, но нужно подождать и посмотреть, оправдает ли машина ожидания.

Конечно, мы не можем недооценивать соперников, потому что, как я уже отмечал, раньше много говорили, что силовая установка «Ред Булл» не будет на уровне в первый год. Судя по тому, что мы видели, они определённо оправдали ожидания.

Силовая установка «Феррари» выглядит надёжной. Они проделали много кругов, не сильно отставая от нас. И «Хаас» также проделал большое количество кругов на двигателе «Феррари». Так что, по правде говоря, нас ждёт интересная борьба, но мы довольны тем, что смогли проверить и почувствовать сами», — приводит слова Расселла Motorsport.

