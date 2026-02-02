Берман назвал недостаток болида 2026 после тестов в Барселоне

Пилот «Хааса» британец Оливер Берман рассказал о трудностях управления болидом 2026 года после предсезонных тестов в Барселоне (Испания).

«Если говорить о преследовании и обгоне, не вникал в это, поскольку они не были приоритетом. Но я проехал несколько кругов за другими машинами. Должен сказать, что преследовать немного сложнее, хотя не стоит забывать, что это было всего несколько кругов.

Есть серьёзное изменение в балансе по сравнению с чистым воздухом, которое, как мне показалось, было выраженнее, чем у болидов предыдущего поколения. Хотя, опять же, ещё рано делать выводы», — приводит слова Окона издание Motorsport.

Оливер Берман выехал на трассу на новом болиде «Хааса» VF-26