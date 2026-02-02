Сотрудник «Астон Мартин»: машина Ньюи — на другом уровне, детализация невероятна

Руководитель производственного отдела «Астон Мартин» Нил Дзамбарди-Кристи, участвующий в конструировании машин Формулы-1 уже 25 лет, поделился впечатлениями от работы над новым болидом AMR26, созданным под руководством Эдриана Ньюи.

«AMR26 — моя 25-я машина Формулы-1, но первая машина «Ньюи». За эти годы было несколько отличных машин (и пара провальных), но эта на другом уровне. Дизайн и внимание к деталям невероятны, но ещё больше впечатляет, как вся команда справилась с задачами, поставленными дизайном и сроками. Каждый член команды внёс свой вклад в эту работу, от уборщиков на заводе до технических директоров, потому что это командная работа, все должны гордиться тем, что мы создали.

Многие люди месяцами работали по 12 часов в сутки, чтобы достичь этого результата, нагрузка на них, их семьи и близких сильно недооценивается, но их преданность делу, самоотверженность и чертовски тяжёлый труд привели нас к этому результату. Поэтому они заслуживают гораздо большего признания, чем, вероятно, когда-либо получат, но я хочу выразить огромную благодарность всем своим коллегам. Это фантастическая командная работа, и я горжусь тем, что являюсь её частью.

Время покажет, будет ли это хорошо. Но если всё будет идти так же быстро, как выглядит, нас может ждать хороший год...» — написал в своём профиле на LinkedIn Дзамбарди-Кристи.