«Мерседес» подписал пилота Ф-2 Джошуа Дюрксена на роль гонщика развития на сезон-2026

Комментарии

Команда Формулы-1 «Мерседес» объявила о подписании контракта с парагвайским пилотом Джошуа Дюрксеном, который займёт роль гонщика развития в сезоне-2026.

22-летний Дюрксен, который последние два сезона выступал в Формуле-2 за AIX Racing и одержал четыре победы, в этом году будет совмещать свои обязанности с выступлениями в Ф-2 за команду Invicta Racing. Он пополнит состав вместе с французской гонщицей Дориан Пен, ранее также объявленной в аналогичной роли.

В обязанности Дюрксена войдёт работа на симуляторе и проведение тестовых заездов на машинах предыдущих поколений (TPC — Testing of Previous Cars). Парагваец станет частью расширенной программы подготовки пилотов «Мерседеса» вместе с опытным симуляторщиком Энтони Дэвидсоном, который продолжит управление этим направлением.

