Дженсон Баттон стал амбассадором «Астон Мартин»

Бывший чемпион мира Формулы-1 Дженсон Баттон присоединился к команде «Астон Мартин» в роли амбассадора перед началом сезона-2026.

Согласно многолетнему соглашению, 46-летний британец будет участвовать в медийных, партнёрских и коммерческих программах команды, которая вступает в новую эру в качестве заводского партнёра «Хонды», Aramco и Valvoline.

«Присоединиться к «Астон Мартин» в такой трансформационный период для команды и спорта действительно захватывающе для меня. Новое партнёрство «Хонды» с командой было серьёзным аргументом, с нетерпением жду возможности привнести свой многолетний опыт работы с ними в свою новую роль», — приводит слова Баттона пресс-служба команды.

Баттон, чья карьера тесно связана с «Хондой» (он одержал первую победу в Ф-1 в 2006 году на двигателе японского производителя), также воссоединится со своим бывшим напарником по «Макларену» Фернандо Алонсо, который выступает за «Астон Мартин» с 2023 года.

Управляющий директор по коммерции команды Джефферсон Слэк отметил, что опыт, авторитет и способность Баттона общаться с болельщиками станут ценным активом для команды в преддверии нового регламентного цикла.