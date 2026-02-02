Скидки
Мекис: опыт и инженерная точность Ферстаппена поможет «Ред Булл» подготовиться к Бахрейну

Мекис: опыт и инженерная точность Ферстаппена поможет «Ред Булл» подготовиться к Бахрейну
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис выразил гордость за новую силовую установку собственной разработки, дебютировавшую на тестах в Барселоне.

«Мы знали, что это будет по-настоящему особенный момент — впервые выйти на трассу с RB22 и нашей силовой установкой. Последние месяцы были невероятно насыщенными, чтобы подготовиться к этому шейкдауну, и в итоге в понедельник к девяти утра мы были готовы сразу выехать из боксов. Хочу воспользоваться случаем и от всей души поблагодарить и поздравить всех в Милтон-Кинсе, потому что увидеть машину на трассе было историческим моментом.

Нам предстоит изучить много данных, собранных за эту неделю, а опыт и инженерная точность Макса помогут нам подготовиться к Бахрейну и дальнейшим выступлениям.

Что касается ожиданий от силовой установки в эти первые три дня, могу лишь подчеркнуть, как мы гордимся всеми, кто создал для нас этот двигатель. «Форд» был здесь, на трассе, чтобы увидеть, как всё оживает, им огромная благодарность за их вклад и поддержку в этом новом начинании. Конечно, ещё рано, ничто не идеально, но мы уже начали учиться и работать над этим как одна команда. Это большое удовлетворение, но оно не меняет масштаб пути, который нам предстоит. Мы знаем, что нужно делать свою работу и двигаться шаг за шагом», — приводит слова Мекиса издание FormulaPassion.

