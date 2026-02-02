Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Саундтрек к фильму «Формула-1» получил премию «Грэмми»-2026

Саундтрек к фильму «Формула-1» получил премию «Грэмми»-2026
Комментарии

Саундтрек к голливудскому фильму «Формула-1» получил премию «Грэмми» в 2026 году: Крис Стэплтон победил в номинации «Лучшее сольное кантри-исполнение» за песню Bad As I Used To Be. Об этом сообщает издание Motorsport.

Всего картина, которая с июня 2025 года собрала более $ 630 млн в мировом прокате, получила три номинации на музыкальную премию. Альбом саундтреков F1 The Album также претендовал в категории «Лучший саундтрек», но уступил сборнику Sinners. Песня Тейт Макрэй Just Keep Watching номинировалась как «Лучшая танцевальная/поп-запись», однако победу одержала Леди Гага с композицией Abracadabra.

Материалы по теме
Картина Apple TV «Формула-1» номинирована в четырёх категориях на «Оскар»-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android