Первый день тестов в Бахрейне могут провести за закрытыми дверями — источник

ФИА и команды Формулы-1 рассматривают возможность проведения первого дня предсезонных тестов в Бахрейне (11 февраля) за закрытыми дверями, без зрителей. Об этом сообщает испанский аккаунт Virutas de Goma в социальной сети Х.

По информации источника, окончательное решение ещё не принято, но этот вариант активно обсуждается. Для второго и третьего дня тестов билеты уже проданы, поэтому их проведение в обычном формате изменить будет невозможно.

Официальные предсезонные тесты продолжатся в Бахрейне — команды ждут две трёхдневные серии. Первая из них пройдёт с 11 по 13 февраля, вторая — с 18-го по 20-е число.