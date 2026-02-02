Девушка Норриса, Маргарида Корсейру, заявила о получении угроз убийством в соцсетях

Португальская модель и актриса Маги (Маргарида) Корсейру, девушка чемпиона мира Формулы-1 Ландо Норриса, публично высказалась о травле и угрозах в свой адрес в социальных сетях. В воскресенье вечером 23-летняя Корсейру опубликовала серию скриншотов с оскорблениями и угрозами, сопроводив ответом.

«Думаю, пора перестать воспринимать угрозы смертью в сети как нечто нормальное. Это пересекает черту. Я не буду молчать об этом. Онлайн-ненависть, травля и угрозы убийством — это не часть интернета. Это серьёзные формы насилия и уголовно наказуемое поведение.

Никакая форма преследования не является допустимой — угрозы и запугивание особенно переходят все границы. Я больше не буду нормализовывать такое поведение. Я выбираю возможность высказаться и установить границы. Мы можем быть лучше», — написала девушка в социальных сетях.